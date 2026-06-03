Björn Borg, 70 anni, vive a Ibiza con la moglie Patricia. In passato, ha ammesso di aver barato da giovane e di aver spaccato racchette, poi non ha parlato per circa 20 anni. Attualmente, frequenta tornei e segue il figlio Leo, che ha 23 anni.

Björn Borg ha 70 anni, e vive a Ibiza con sua moglie Patricia. E’ in giro spesso per tornei, segue suo figlio Leo, che di anni ne ha 23. E’ ancora una leggenda, un mito di un tennis che non esiste più. Ha avuto una vita “complicata”, per usare un eufemismo. “Ancora oggi a volte penso a cosa ho sbagliato allora – dice in una lunga intervista al settimanale Spiegel – a come ho potuto imboccare quella strada invece di prenderne un’altra. Non lo capisco ancora; sto cercando di capire perché ho fatto tutte quelle sciocchezze. Almeno ora è tutto alla luce del sole e mi sento molto meglio. Perché prima, la gente non aveva idea di cosa stesse succedendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Borg: “Da piccolo baravo e spaccavo racchette, poi non ho più fiatato per 20 anni”

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