A 97 anni, una modella ha completato il suo ultimo servizio fotografico, mantenendo la stessa postura e lo sguardo deciso di quando aveva 20 anni. In passato, aveva dichiarato di aver ottenuto più successi a 70 che in gioventù. La sua carriera si è estesa per molti decenni, rendendola un esempio di longevità nel mondo della moda.

D aphne Selfe ha chiuso il suo ultimo set a 97 anni, con la stessa schiena dritta e lo sguardo fiero che l’hanno resa un’icona mondiale. È stata la modella più longeva in attività, la prova vivente che l’età può essere un valore aggiunto, e non un limite da nascondere con il bisturi. Si è spenta serenamente a Denville Hall, la storica residenza per artisti a nord di Londra, lasciando un vuoto in quella moda che, grazie a lei, aveva iniziato finalmente a guardare alle rughe con rispetto. Le modelle over 50 alle sfilate PE21. guarda le foto Daphne Selfe, scoperta nel reparto abbigliamento dei grandi magazzini. Nata il 1° luglio 1928 a Muswell Hill, nel nord di Londra, Daphne era figlia di un insegnante di lettere classiche e di una cantante lirica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Ho avuto più successo a 70 anni che a 20», amava dire. Il ritratto di una modella da record

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