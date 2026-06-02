Bordighera la piccola Beatrice costretta a fumare una canna in un video girato da Emanuel Iannuzzi

Da virgilio.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video mostra una bambina di circa dieci anni che fuma una sostanza presumibilmente stupefacente, con la presenza di un uomo che le dà ordini e la riprende. La scena è stata registrata da Emanuel Iannuzzi, che avrebbe costretto la minore a compiere l’azione. Le autorità hanno avviato indagini per verificare le responsabilità e accertare eventuali reati legati alla tutela dei minori. La famiglia della bambina è stata informata e sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.

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In uno dei filmati che hanno incastrato Emanuel Iannuzzi la piccola Beatrice sarebbe stata costretta a fumare “una canna”. A parlare della sigaretta artigianale, farcita con hashish o marijuana, è lo stesso uomo che nei giorni scorsi è stato arrestato per la morte della bambina di Bordighera. Nel video Iannuzzi induce la piccola a fumare ignorando il suo disagio e malessere, mentre accanto a lui sono presenti Manuela Aiello e le sorelline della bimba, di 7 e 9 anni. Beatrice costretta a fumare "una canna" La testimonianza choc di un amico di Manuela Aiello Il rifiuto di portare Beatrice all'ospedale per non perdere l'affido... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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