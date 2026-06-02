Bordighera la piccola Beatrice costretta a fumare una canna in un video girato da Emanuel Iannuzzi
Un video mostra una bambina di circa dieci anni che fuma una sostanza presumibilmente stupefacente, con la presenza di un uomo che le dà ordini e la riprende. La scena è stata registrata da Emanuel Iannuzzi, che avrebbe costretto la minore a compiere l’azione. Le autorità hanno avviato indagini per verificare le responsabilità e accertare eventuali reati legati alla tutela dei minori. La famiglia della bambina è stata informata e sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.
In uno dei filmati che hanno incastrato Emanuel Iannuzzi la piccola Beatrice sarebbe stata costretta a fumare “una canna”. A parlare della sigaretta artigianale, farcita con hashish o marijuana, è lo stesso uomo che nei giorni scorsi è stato arrestato per la morte della bambina di Bordighera. Nel video Iannuzzi induce la piccola a fumare ignorando il suo disagio e malessere, mentre accanto a lui sono presenti Manuela Aiello e le sorelline della bimba, di 7 e 9 anni. Beatrice costretta a fumare "una canna" La testimonianza choc di un amico di Manuela Aiello Il rifiuto di portare Beatrice all'ospedale per non perdere l'affido... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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