Un video mostra una bambina di circa dieci anni che fuma una sostanza presumibilmente stupefacente, con la presenza di un uomo che le dà ordini e la riprende. La scena è stata registrata da Emanuel Iannuzzi, che avrebbe costretto la minore a compiere l’azione. Le autorità hanno avviato indagini per verificare le responsabilità e accertare eventuali reati legati alla tutela dei minori. La famiglia della bambina è stata informata e sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti.

In uno dei filmati che hanno incastrato Emanuel Iannuzzi la piccola Beatrice sarebbe stata costretta a fumare “una canna”. A parlare della sigaretta artigianale, farcita con hashish o marijuana, è lo stesso uomo che nei giorni scorsi è stato arrestato per la morte della bambina di Bordighera. Nel video Iannuzzi induce la piccola a fumare ignorando il suo disagio e malessere, mentre accanto a lui sono presenti Manuela Aiello e le sorelline della bimba, di 7 e 9 anni. Beatrice costretta a fumare "una canna" La testimonianza choc di un amico di Manuela Aiello Il rifiuto di portare Beatrice all'ospedale per non perdere l'affido... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Bordighera, la piccola Beatrice costretta a fumare "una canna" in un video girato da Emanuel Iannuzzi

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Beatrice morta a 2 anni: le foto dopo le botte, i video in cui fumava

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Temi più discussi: Beatrice, morta a 2 anni: la madre e il compagno dal Gip mercoledì. Il racconto delle sorelline; Bimba morta a Bordighera, il racconto della sorella agli investigatori: Stava molto male; Arrestato Manuel Iannuzzi, il compagno della madre di Beatrice. Nel suo telefono foto della piccola dopo i pestaggi; Il dramma di Beatrice, 'la madre aveva isolato le bambine'.

Svolta nell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso febbraio a Bordighera. Dopo l’arresto della madre Emanuela Aiello, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi con l’accusa di maltrattamenti x.com

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