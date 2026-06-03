Bimba morta a Bordighera il messaggio di Manuela alla suocera | Non voglio rovinarlo per lui mi metterei sotto un treno
Manuela Aiello ha scritto un messaggio alla madre del marito, in cui afferma di non voler rovinare la vita del marito e di essere disposta a fare qualsiasi cosa, anche a mettersi sotto un treno, per lui. La donna, madre della bambina morta, ha condiviso questo messaggio con un quotidiano, senza fornire ulteriori dettagli o commenti. La vicenda riguarda la morte della piccola a Bordighera.
Secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera" Manuela Aiello, madre della piccola Beatrice morta lo scorso febbraio - secondo le accuse - per i maltrattamenti subiti dalla 43enne e dal suo compagno, scrisse un messaggio alla madre di Manuel la notte dopo (18 gennaio 2026) che Iannuzzi avrebbe ". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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