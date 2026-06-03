Bimba morta a Bordighera il messaggio di Manuela alla suocera | Non voglio rovinarlo per lui mi metterei sotto un treno

Notizia in breve

Manuela Aiello ha scritto un messaggio alla madre del marito, in cui afferma di non voler rovinare la vita del marito e di essere disposta a fare qualsiasi cosa, anche a mettersi sotto un treno, per lui. La donna, madre della bambina morta, ha condiviso questo messaggio con un quotidiano, senza fornire ulteriori dettagli o commenti. La vicenda riguarda la morte della piccola a Bordighera.