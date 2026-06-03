Bimba morta a Bordighera il messaggio di Manuela alla suocera | Non voglio rovinarlo per lui mi metterei sotto un treno

Da ilgiornaleditalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Manuela Aiello ha scritto un messaggio alla madre del marito, in cui afferma di non voler rovinare la vita del marito e di essere disposta a fare qualsiasi cosa, anche a mettersi sotto un treno, per lui. La donna, madre della bambina morta, ha condiviso questo messaggio con un quotidiano, senza fornire ulteriori dettagli o commenti. La vicenda riguarda la morte della piccola a Bordighera.

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Secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera" Manuela Aiello, madre della piccola Beatrice morta lo scorso febbraio - secondo le accuse - per i maltrattamenti subiti dalla 43enne e dal suo compagno, scrisse un messaggio alla madre di Manuel la notte dopo (18 gennaio 2026) che Iannuzzi avrebbe ". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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