La madre della bambina di 2 anni morta a Bordighera ha scritto un messaggio in cui afferma: “Per lui mi butterei sotto un treno”. La notizia riguarda i dettagli sull’indagine in corso sulla morte della piccola, avvenuta nel Ponente ligure. Non sono stati forniti altri dettagli sulle circostanze del decesso o sull’identità del compagno menzionato nel messaggio. La procura sta svolgendo accertamenti sulla vicenda.

Emergono dettagli sempre più inquietanti sulla morte della piccola Beatrice, 2 anni, avvenuta a Bordighera, nel Ponente ligure. Il Corriere della Sera riporta di un messaggio dai toni agghiaccianti inviato da Manuela Aiello, madre della bimba, alla suocera, dopo l'ennesima serata di violenza. I fatti risalgono al 17 gennaio scorso, circa tre settimane prima della tragica morta di Beatrice, avvenuta il 9 febbraio. Quella sera, a casa della coppia, ora in manette, è in programma una festa di compleanno. Emanuel Iannuzzi, padre della bambina, operaio edile con problemi di tossicodipendenza e precedenti per crudeltà su animali, sarebbe tornato a casa da lavoro e avrebbe sfogato la sua rabbia sulla piccola Beatrice, colpendola a schiaffi fino a farla sbattere violentemente a terra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Bordighera, Beatrice morta a 2 anni. L'sms della mamma sul compagno: "Per lui mi butterei sotto un treno"

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