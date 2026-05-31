bimba di 2 anni morta a bordighera arrestato il compagno della mamma

Un uomo è stato arrestato a Bordighera con l’accusa di maltrattamenti aggravati dal decesso di una bambina di 2 anni. Le indagini hanno accertato che la piccola sarebbe stata sottoposta a violenze e sevizie, tra cui essere costretta a fumare. La morte della bambina è collegata a una lunga serie di abusi da parte dell’uomo e della madre. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

È stato arrestato ieri mattina Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela Aiello, la mamma di Beatrice, la piccola morta a Bordighera, in provincia di Imperia, nella notte tra l’8 e il 9 febbraio scorsi. L’accusa per l’uomo è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina, che aveva solo due anni. La madre della piccola si trova in carcere dal 9 febbraio, inizialmente accusata di omicidio preterintenzionale, ma le indagini hanno portato a modificare la contestazione e adesso la donna è accusata dello stesso reato che ha portato all’arresto del compagno. La bambina era stata trovata morta nella casa della madre la mattina del 9 febbraio dai soccorritori chiamati dalla donna che sosteneva che la piccola aveva difficoltà a respirare. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Bimba di 2 anni morta a Bordighera: arrestato anche il compagno della madre

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