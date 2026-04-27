StM cresce grazie a IA e data center Piazza Affari riscopre il titolo +85%

Dopo mesi di difficoltà e tensioni sulla governance tra Italia e Francia, il titolo del gruppo di chip ha registrato un notevole incremento in Borsa. La crescita è stata favorita dall'espansione nel settore dell'intelligenza artificiale e dei data center, che ha portato a un aumento del 50% nel corso dell'ultimo mese e dell’85% da inizio anno. La ripresa ha attirato l'attenzione degli investitori, portando a una forte risalita del valore azionario.

Giravolta Stm. Dopo mesi di crisi, culminati con un duro scontro sulla governance tra Italia e Francia (poi rientrato), il business del gruppo dei chip vive una rinnovata percezione da parte del mercato che ha messo le ali al titolo: +50% nell'ultimo mese e +85% da inizio anno. Negli ultimi trimestri Stm era finita sotto pressione per il rallentamento del ciclo dei semiconduttori (specie nell' automotive) e per un eccesso di scorte nei clienti che abitualmente rifornisce. In pratica, il mercato aveva iniziato a trattare la società partecipata dal Tesoro (ha il 50% della holding) come un titolo fine ciclo e il bilancio del quarto trimestre 2025 era finito addirittura in rosso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - StM cresce grazie a IA e data center. Piazza Affari riscopre il titolo (+85%) Notizie correlate IA sovrana: il Friuli crea data center per salvare i datiIl 11 marzo 2026, durante l’evento Regioni per l’Intelligenza Artificiale tenutosi a Genova, l’assessore Sebastiano Callari ha lanciato un messaggio... IA e fame energetica: il costo nascosto dei data centerLa rivoluzione dell’intelligenza artificiale si scontra con una barriera fisica insormontabile: la fame energetica dei data center. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: StM cresce grazie a IA e data center. Piazza Affari riscopre il titolo (+85%); Verso la trimestrale STM: il titolo può salire ancora con l’IA?; Stm, trimestrale oltre le attese e il titolo vola a Piazza Affari Da OraFinanza; I titoli del giorno a Piazza Affari. Bene STM, ancora debole Moncler. StM cresce grazie a IA e data center. Piazza Affari riscopre il titolo (+85%)Giravolta Stm. Dopo mesi di crisi, culminati con un duro scontro sulla governance tra Italia e Francia (poi rientrato), il business del gruppo dei chip vive una rinnovata percezione da parte del ... ilgiornale.it Piazza Affari apre in lieve calo: STM brilla dopo i conti, pressione sui bancari ed ENI in rialzoApertura all’insegna della cautela per la Borsa Italiana nella seduta di giovedì 23 aprile 2026. I principali indici di Piazza Affari hanno avviato le contrattazioni con variazioni frazionali, riflett ... it.benzinga.com 2026, fuga da Piazza Affari (le big puntano su Wall Street o fondi privati) Tante aziende - tra cui Recordati, Tim e Mediobanca - usciranno da Piazza Affari. Trasformando il listino non più in un punto d’arrivo, ma solo di passaggio. Ecco chi potrebbe entrare al p - facebook.com facebook Borse europee, partenza in rialzo: a Piazza Affari corre Stellantis (+2,5%) +0,4% +0,2% +0,7% +0,1% A Milano acquisti su Intermpump +2%, Buzzi +1,7%, Mediobanca +1,2%, Banco Bpm +1,1%, Intesa Sanpaolo +1,1%. In calo Nexi -1,1%, Leona x.com