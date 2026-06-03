Boom auto elettriche | in Italia +84,8% ma resta il gap europeo

Nel primo trimestre, le immatricolazioni di auto elettriche in Italia sono aumentate del 84,8%, ma il paese rimane indietro rispetto a Francia e Germania. La crescita è trainata principalmente da incentivi e nuove normative. Tuttavia, il mercato dell'usato elettrico si sviluppa lentamente, anche a causa di una domanda ancora limitata e di una rete di ricarica meno capillare. La differenza con gli altri paesi europei si evidenzia nelle politiche di incentivo e nelle infrastrutture.

Perché l'Italia resta lontana dai livelli di Francia e Germania?. Come possono le flotte aziendali accelerare il mercato dell'usato elettrico?. Quali riforme fiscali servono per abbassare i prezzi per i privati?. Cosa rischia l'industria italiana senza una strategia energetica integrata?.? In Breve Quota di mercato elettrica sale all'8,1% nei primi cinque mesi del 2026.. Parco circolante nazionale raggiunge 421.487 unità di veicoli elettrici a maggio 2026.. Francia e Regno Unito registrano quote di mercato elettrica al 26,2%.. Fabio Pressi sottolinea necessità di piano industriale strutturale per la transizione.. Le immatricolazioni di auto elettriche in Italia crescono dell’84,8% a maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Incentivi Auto Elettriche 2026: NON esistono come pensi

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