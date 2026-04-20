Negli ultimi mesi, le vendite di auto elettriche in Italia sono cresciute del 65% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre in Europa l’aumento è stato del 51%. Questo incremento si collega all’aumento dei prezzi di benzina e diesel, causato dalla guerra in Iran e dal blocco delle rotte nel Golfo Persico. La situazione ha portato a una maggiore attenzione verso i veicoli a zero emissioni.

Le vendite di auto elettriche sono aumentate del 51% in Europa in appena mese scorso, a causa dell'aumento dei costi della benzina e del diesel dovuto alla guerra in Iran e al blocco della navigazione nel Golfo Persico. Germania, Francia, Spagna, Italia e Polonia hanno registrato un aumento del 40% nell'adozione di veicoli elettrici nel primo trimestre dell'anno. E proprio l'Italia visto un aumento del 65% su base annua a marzo, sebbene la quota di mercato complessiva rimanga ancora bassa, attestandosi all'8,6% delle vendite rispetto al 28% della Francia. Secondo un'analisi dei dati di vendita in 15 paesi condotta da New AutoMotive e E-Mobility Europe, a marzo sono stati immatricolati 224 mila nuovi veicoli elettrici e nei primi tre mesi dell'anno ne sono stati immatricolati 500mila, con un incremento del 33,5% rispetto al 2025.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Con la guerra in Iran boom delle auto elettriche: in Italia +65% in un anno

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