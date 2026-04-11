Boom auto elettriche in Italia | vendite su +71% per risparmio

A marzo, il mercato delle auto in Italia ha registrato una crescita significativa delle immatricolazioni di veicoli elettrici, con un aumento del 71,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In totale, sono state immatricolate circa 16.000 automobili a batteria, confermando una tendenza in forte espansione nel settore automotive nazionale. Questo incremento ha portato le auto elettriche a rappresentare una quota sempre più consistente del mercato complessivo.

Il mercato automobilistico italiano registra una svolta significativa con le immatricolazioni di veicoli elettrici (BEV) che hanno segnato un incremento del 71,1% nel mese di marzo, raggiungendo quota 16.033 unità. Questo balzo, documentato dai dati Motus-E, avviene in un momento di forte pressione sui costi energetici a causa delle tensioni belliche in Medio Oriente, che stanno spingendo i consumatori verso soluzioni di mobilità più efficienti. L’accelerazione della mobilità elettrica tra incentivi e costi del carburante. Nonostante l’Italia presenti ancora una quota di mercato per le vetture prive di motore termico dell’8,6% a marzo — un dato che si colloca in posizione svantaggiosa rispetto alla media europea del 21,7% registrata a febbraio secondo i rilevamenti Unrae — il trend mostra segni di una trasformazione strutturale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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