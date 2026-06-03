Bonus Pubblicità 2026 | online le liste e il ricalcolo del credito

Notizia in breve

Sono state pubblicate le liste aggiornate e il ricalcolo del credito del Bonus Pubblicità 2026. L'importo del credito viene ridotto rispetto alla prenotazione iniziale in base alle verifiche effettuate. Dopo l'invio della dichiarazione sostitutiva, si calcola la cifra reale applicando le eventuali diminuzioni previste. Le nuove liste e i calcoli sono disponibili online, e i soggetti interessati possono consultarle per verificare l'importo effettivo del credito.