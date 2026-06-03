Bonus Pubblicità 2026 | online le liste e il ricalcolo del credito

Da ameve.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state pubblicate le liste aggiornate e il ricalcolo del credito del Bonus Pubblicità 2026. L'importo del credito viene ridotto rispetto alla prenotazione iniziale in base alle verifiche effettuate. Dopo l'invio della dichiarazione sostitutiva, si calcola la cifra reale applicando le eventuali diminuzioni previste. Le nuove liste e i calcoli sono disponibili online, e i soggetti interessati possono consultarle per verificare l'importo effettivo del credito.

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Quanto sarà ridotto l'importo del credito rispetto alla prenotazione iniziale? Come si calcola la cifra reale dopo l'invio della dichiarazione sostitutiva? Perché il bonus attuale rappresenta solo un valore ipotetico per le imprese? Quando sarà possibile utilizzare concretamente il credito tramite modello F24??? In Breve Agevolazione pari al 75% dell'incremento della spesa pubblicitaria superiore all'1%. Risorse totali limitate a un tetto massimo di 30 milion . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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