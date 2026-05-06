Bandiere Blu 2026 annuncio ufficiale il 14 maggio a Roma | la FEE smentisce le liste circolate online

L'annuncio ufficiale sulle Bandiere Blu 2026 sarà comunicato il 14 maggio a Roma. La Foundation for Environmental Education (FEE) ha chiarito che le liste di Comuni che circolano sui siti internet in questi giorni non sono ufficiali. La FEE ha ribadito che i risultati definitivi saranno resi noti solo in quella data, evitando così confusioni o interpretazioni errate.

L'attesa per le Bandiere Blu 2026 entra nella fase decisiva, ma con un'avvertenza arrivata direttamente dalla FEE – Foundation for Environmental Education: le liste di Comuni premiati che stanno circolando in queste ore su numerose testate online non sono ufficiali. L'unica data che fa testo è quella della cerimonia di Roma, fissata per il 14 maggio. Quando si conoscerà l'elenco ufficiale delle Bandiere Blu 2026 L’annuncio ufficiale è in programma giovedì 14 maggio 2026 a Roma, presso la Sala Convegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, secondo le comunicazioni della FEE Italia. A presentare i risultati sarà la FEE...🔗 Leggi su Feedpress.me

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