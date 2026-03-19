Bonus pubblicità come funziona il credito d’imposta e come richiederlo

Fino al 1° aprile è possibile inviare la comunicazione per ottenere il bonus pubblicità, un credito d’imposta destinato agli investimenti pubblicitari incrementali per il 2026. Le imprese interessate devono rispettare questa scadenza per richiedere il beneficio, che permette di recuperare una parte delle spese sostenute in campagne pubblicitarie. La procedura prevede la compilazione di una specifica modulistica da presentare in modalità telematica.

C’è tempo fino al 1° aprile per inviare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta relativa agli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2026. Il bonus per gli investimenti pubblicitari viene confermato anche quest’anno, a sostegno di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali per gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie su stampa quotidiana e periodica, compresa quella digitale. Si tratta di un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, pensato per incentivare le spese in comunicazione rispetto all’anno precedente. Per poter beneficiare del credito d’imposta, è necessario che i costi per la pubblicità aumentino di almeno l’1% rispetto a quelli sostenuti nell’anno precedente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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