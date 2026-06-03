Bonus fiscali | arriva la proposta di compensazione con i debiti locali
Una proposta prevede che i crediti fiscali possano essere compensati direttamente con i debiti locali. In particolare, i debiti nei confronti di enti locali verranno trattenuti dai rimborsi fiscali spettanti ai contribuenti. Il meccanismo di compensazione sarà automatico, consentendo di azzerare i crediti fiscali e i debiti locali senza procedure aggiuntive. Questa misura riguarda i debiti verso gli enti locali che saranno dedotti direttamente dai rimborsi fiscali.
Quali debiti locali verrebbero trattenuti direttamente dai tuoi rimborsi fiscali?. Come funzionerà il meccanismo di compensazione automatica tra crediti e debiti?. Quali categorie di sanzioni amministrative subiranno la detrazione immediata?. Perché la frammentazione delle banche dati ostacola l'attuazione della proposta?.? In Breve Debiti copribili includono IMU, TARI, sanzioni stradali e addizionali IRPEF regionali.. Interoperabilità banche dati prevista con introduzione IMU precompilata all'inizio del 2027.. Scadenza acconto IMU fissata per il 16 giugno 2026 per seconde case.. Conguaglio definitivo imposta IMU programmato per il 16 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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