Bonus fiscali | arriva la proposta di compensazione con i debiti locali

Notizia in breve

Una proposta prevede che i crediti fiscali possano essere compensati direttamente con i debiti locali. In particolare, i debiti nei confronti di enti locali verranno trattenuti dai rimborsi fiscali spettanti ai contribuenti. Il meccanismo di compensazione sarà automatico, consentendo di azzerare i crediti fiscali e i debiti locali senza procedure aggiuntive. Questa misura riguarda i debiti verso gli enti locali che saranno dedotti direttamente dai rimborsi fiscali.