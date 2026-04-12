Debiti fiscali sotto controllo | arriva il nuovo prospetto unico online

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha introdotto una nuova versione del servizio digitale chiamato Situazione debitoria. Questa piattaforma permette ai contribuenti di consultare in modo rapido e centralizzato tutte le informazioni relative a cartelle, avvisi di pagamento e piani di rateizzazione. La novità mira a semplificare l’accesso ai propri dati fiscali e a migliorare la gestione dei debiti fiscali.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha lanciato una nuova versione del servizio digitale denominato Situazione debitoria, progettata per offrire ai contribuenti un controllo immediato e centralizzato su cartelle, avvisi e rateizzazioni. Grazie a una collaborazione tecnica con Sogei, la piattaforma punta a semplificare la gestione dei debiti fiscali attraverso un prospetto unico che aggrega tutti gli atti legati al singolo codice fiscale su scala nazionale. Il nuovo strumento permette di ottenere, entro un arco temporale di 24 ore dalla richiesta, un documento sintetico estremamente dettagliato. Questo file digitale elimina la necessità di ricerche frammentate tra diversi documenti, poiché riporta in un unico punto i dati relativi alla tipologia dell’atto, l’ente che ha emesso il credito e la data in cui è stata inviata la notifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Debiti fiscali sotto controllo: arriva il nuovo prospetto unico online Fisco, disponibile online la nuova “Situazione debitoria”: come consultare e pagare i debiti fiscaliDal 7 aprile 2026 è online la nuova versione del servizio "Situazione debitoria" dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Compensi ai professionisti nella PA: dal 15 giugno stop ai pagamenti sotto i 5.000 euro in presenza di debiti fiscali. CIRCOLARE Ministero GiustiziaUna stretta significativa sui pagamenti della Pubblica Amministrazione in favore dei liberi professionisti è in arrivo a partire dal prossimo 15...