L’ex calciatore della Sampdoria, Ivano Bonetti, ha fatto una disanima sul mondo blucerchiato in rivoluzione e ha detto la sua sulla Nazionale. Intervistato in esclusiva da SampNews24, l’ex calciatore Ivano Bonetti ha detto la sua sulla Sampdoria, per poi spostarsi sulla giovane Italia di Baldini. LE VOCI SULLA POSSIBILE CESSIONE DELLA SAMPDORIA? – «Non si va da nessuna parte in questo modo, ci sono dei rumors in giro di gente interessata alla Sampdoria. Questa è una situazione delicata, perché una volta ero rimasto anch’io incagliato dentro con la speranza che ci fosse davvero qualcuno che la voleva perché mostravano documenti e incontri seri, fatti veramente, ma poi dopo siamo andati avanti e non si è concretizzato niente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Bonetti a SampNews24: «Beccalossi un fantasista mostruoso, se a 8 anni gli avessero detto di passare la palla avrebbe smesso di giocare»

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