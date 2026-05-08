A dicembre del 1981, la nazionale di calcio si prepara a disputare una partita di qualificazione contro il Lussemburgo a Napoli. La gara, considerata poco rilevante ai fini della qualificazione, attira l’attenzione dei tifosi che sperano di vedere una vittoria convincente, goal spettacolari e un gioco brillante. La partita rappresenta un’occasione per alcuni di assistere a una prestazione che riaccenda l’entusiasmo in un momento di relativa tranquillità per la squadra nazionale.

A dicembre del 1981 la Nazionale di Bearzot deve giocare contro il Lussemburgo a Napoli. È una partita di qualificazione di poca importanza ma in cui i tifosi fantasticano di vedere qualcosa che non vedono da tanto: una vittoria semplice, dei bei gol, un calcio leggero e brillante. L’Italia - come sempre - gioca male, segna pochissimo. Si chiedono soluzioni, o almeno un po’ di creatività. Dov’è finito il talento? Dove sono i numeri dieci? Dove sono i Rivera, i Mazzola? Secondo qualcuno il talento c’è, solo che Bearzot non lo convoca. Evaristo Beccalossi ha un casco di capelli ricci neri, un naso spiovente. Nella figurina Panini che lo ritrae quell’anno schiude la bocca, mostrando i denti superiori.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Evaristo Beccalossi, in ricordo di un Fantasista

È morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell’Inter. Aveva 69 anni

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