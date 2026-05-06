Addio a Evaristo Beccalossi è morto a 70 anni il fantasista mancino dell’Inter

Evaristo Beccalossi, noto come il “fantasista mancino” dell’Inter, è deceduto a Brescia all’età di 70 anni. Il calciatore ha rappresentato una figura importante per la squadra milanese, distinguendosi come centrocampista durante la sua carriera. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalle fonti ufficiali. Beccalossi aveva avuto una lunga carriera nel calcio, lasciando un segno tra i tifosi e gli appassionati del settore.

Brescia, 6 maggio 2026 – È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in clinica Poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. RETROSPETTIVA RINO MARCHESI ALLENATORE NELLA FOTO RINO MARCHESI ALLENATORE INTER CON EVARISTO BECCALOSSI AG ALDO LIVERANI SAS https:www.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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