Nella notte, una forte bomba d’acqua ha colpito Arezzo, provocando infiltrazioni in alcune aree dell’ospedale San Donato. I tecnici sono intervenuti per valutare e riparare i danni causati dalle infiltrazioni. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi. La situazione è sotto controllo mentre si lavora per il ripristino delle condizioni all’interno dell’edificio. La città ha subito gli effetti della forte precipitazione, che ha causato disagi in diverse zone.

Arezzo, 3 giugno 2026 – A seguito della violenta bomba d’acqua che nella notte ha interessato anche la città di Arezzo, si sono verificate infiltrazioni in alcune zone dell’ospedale San Donato. La direzione sanitaria e la direzione di presidio hanno immediatamente attivato i tecnici per effettuare i primi interventi necessari alla messa in sicurezza dei locali coinvolti. Le operazioni di riparazione e ripristino potranno essere completate non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. A fronte di un'evidente criticità, l'evento non ha tuttavia comportato conseguenze per la sicurezza dei pazienti e degli operatori, che è stata garantita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bomba d’acqua sul San Donato, tecnici al lavoro per ripristinare i danni delle infiltrazioni

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