A Reggio Emilia, ieri si sono verificate due nuove perdite d’acqua in via Sant’Ambrogio e via Gorizia, portando il totale di utenze coinvolte a 65. I tecnici sono intervenuti per riparare le tubazioni danneggiate, dopo che nelle scorse settimane si erano verificati problemi simili in altre zone della città. Le perdite hanno causato interruzioni temporanee e disagi ai residenti delle aree interessate.

Reggio Emilia, 9 aprile 2026 – Ancora problemi sulle reti idriche di alcune zone della città. Dopo quelle riscontrate in via Terrachini e via Cisalpina a metà settimana scorsa, oggi si sono verificate due perdite sulle tubazioni di via Sant’Ambrogio e via Gorizia. I tecnici di Arca e Iren Acqua-Ireti stasera dovranno intervenire in maniera urgente. Il primo intervento – della presumibile durata di 6 ore, è relativo ad un allacciamento idrico ed è scattato dalle 20,30 all’altezza del civico 2 di via Sant’Ambrogio a Rivalta. Il cantiere sarà nei pressi della rotonda che si interseca con via della Repubblica (svincolo proveniente da Sud). Il traffico in direzione Reggio è stato deviato alla rotonda di via Sant Ambrogio con Via Ghiarda tramite apposita segnaletica posizionata in loco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Perdite d’acqua a Reggio Emilia: coinvolte 65 utenze. Tecnici al lavoro

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