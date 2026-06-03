Bomba d’acqua su Terni ragazza imprigionata nel sottopassaggio | vigili del fuoco al lavoro

Da ternitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza è rimasta intrappolata nel sottopassaggio a causa della pioggia intensa. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per soccorrerla e liberarla dalla zona allagata. La forte ondata di maltempo ha causato diversi allagamenti in tutta la città, rendendo necessario l’intervento dei pompieri in più punti. La situazione si è sbloccata dopo alcune ore di operazioni.

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Mattina di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Terni, impegnati in diversi interventi “innescati” dalla bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città.Numerose le segnalazioni per allagamenti giunte al comando provinciale del 115. In particolare, una ragazza è stata soccorsa dopo che la sua. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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