Bomba d’acqua su Terni ragazza imprigionata nel sottopassaggio | vigili del fuoco al lavoro

Notizia in breve

Una ragazza è rimasta intrappolata nel sottopassaggio a causa della pioggia intensa. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per soccorrerla e liberarla dalla zona allagata. La forte ondata di maltempo ha causato diversi allagamenti in tutta la città, rendendo necessario l’intervento dei pompieri in più punti. La situazione si è sbloccata dopo alcune ore di operazioni.