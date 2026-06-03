Bomba d’acqua su Terni ragazza imprigionata nel sottopassaggio | vigili del fuoco al lavoro
Una ragazza è rimasta intrappolata nel sottopassaggio a causa della pioggia intensa. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per soccorrerla e liberarla dalla zona allagata. La forte ondata di maltempo ha causato diversi allagamenti in tutta la città, rendendo necessario l’intervento dei pompieri in più punti. La situazione si è sbloccata dopo alcune ore di operazioni.
Mattina di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Terni, impegnati in diversi interventi “innescati” dalla bomba d’acqua che si è abbattuta sulla città.Numerose le segnalazioni per allagamenti giunte al comando provinciale del 115. In particolare, una ragazza è stata soccorsa dopo che la sua. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Notizie e thread social correlati
Maltempo nel Sannio: alberi caduti, Vigili del fuoco al lavoroNella notte scorsa, una violenta perturbazione ha coinvolto la zona del Sannio, provocando la caduta di diversi alberi sia in Valle Telesina che nel...
Maltempo, meno di trenta interventi dei vigili del fuoco tra la Venezia Giulia e l'Isontino. Poche chiamate per la bomba d'acqua a TriesteTra la Venezia Giulia e l'Isontino si contano meno di trenta interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo.
Temi più discussi: Bomba d’acqua su Novara, disagi e allagamenti anche in provincia; Bomba d'acqua su Monza e Brianza: 60 mm di acqua in un'ora, strade allagate e oltre 20 interventi; Bomba d'acqua a Milano, le strade diventano fiumi: il video; Maltempo: bomba d’acqua su Novara e provincia: allagato il Gigante di Trecate, disagi in tangenziale.
Pioggia di alberi sulle strade e in tangenziale: bomba d'acqua e traffico in tilt FOTO #roma #3giugno x.com
BOMBA D'ACQUA DI DUE ORE SU RIETI: UNA QUANTITÀ DI PIOGGIA ECCEZIONALE. ALLAGAMENTI facebook
Bomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Tromba d'aria a Conca d'Oro, chiusa parte della TangenzialeRoma si è risvegliata sotto la pioggia. Una bomba d'acqua si abbattuta sulla Capitale dalle 7 del mattino di oggi, 3 giugno. msn.com
Bomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Una mattinata di disagiRoma si è risvegliata sotto la pioggia. Una bomba d'acqua si abbattuta sulla Capitale dalle 7 del mattino di oggi, 3 giugno. msn.com
Si usa davvero l’espressione bomba d’acqua in Italia? reddit