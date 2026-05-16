Maltempo nel Sannio | alberi caduti Vigili del fuoco al lavoro

Nella notte scorsa, una violenta perturbazione ha coinvolto la zona del Sannio, provocando la caduta di diversi alberi sia in Valle Telesina che nel centro abitato. I Vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere i tronchi e mettere in sicurezza le aree interessate dal maltempo. Non sono stati segnalati feriti o danni di rilievo, ma le operazioni di soccorso sono ancora in corso nelle zone più colpite dalla tempesta. La situazione rimane sotto osservazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Alberi caduti in Valle Telesina e in città a causa del forte e violento temporale che si è abbattuto nella notte appena trascorsa. Fortunatamente l’intensa precipitazione, accompagnata da tuoni e fulmini, è durata pochi minuti e non ha creato ulteriori danni sul territorio. I Vigili del Fuoco questa notte hanno messo in sicurezza l’area in contrada Epitaffio e intervenuti nel Telesino per alberi sulle carreggiate che ostruivano la circolazione stradale. Intanto la Protezione Civile ha avvertito che questo sabato sarà ancora segnata dal maltempo e che le condizioni meteo dovrebbero migliorare soltanto in serata. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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