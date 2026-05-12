Maltempo meno di trenta interventi dei vigili del fuoco tra la Venezia Giulia e l' Isontino Poche chiamate per la bomba d' acqua a Trieste
Tra la Venezia Giulia e l'Isontino si contano meno di trenta interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo. A Trieste, si sono registrate poche chiamate per la bomba d'acqua che è caduta ieri sera. I vigili del fuoco del goriziano sono stati impegnati in diversi interventi, lavorando anche in ore straordinarie per gestire le condizioni atmosferiche avverse che si sono verificate nella zona.
Tempo di straordinari per i vigili del fuoco del goriziano, che affrontano il tempo da lupi che si è scatenato da ieri sera. Dalle 8 alle 18 di oggi, 12 maggio, con il supporto di cinque unità richiamate eccezionalmente in servizio, hanno risposto a una ventina di interventi di soccorso per far.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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