Maltempo meno di trenta interventi dei vigili del fuoco tra la Venezia Giulia e l' Isontino Poche chiamate per la bomba d' acqua a Trieste

Tra la Venezia Giulia e l'Isontino si contano meno di trenta interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo. A Trieste, si sono registrate poche chiamate per la bomba d'acqua che è caduta ieri sera. I vigili del fuoco del goriziano sono stati impegnati in diversi interventi, lavorando anche in ore straordinarie per gestire le condizioni atmosferiche avverse che si sono verificate nella zona.

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