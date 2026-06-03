Bomba d' acqua in Altovere | alberi caduti allagamenti e disagi

Nel primo pomeriggio del 3 giugno, un temporale intenso ha colpito l’Altotevere, interessando tutto il territorio comunale. Raffiche di vento forte, grandine e pioggia abbondante hanno causato allagamenti e la caduta di alcuni alberi. Non sono stati segnalati feriti, ma sono stati registrati disagi e danni alle infrastrutture. La situazione si è lentamente normalizzata nel corso della serata.

Bomba d'acqua in Altotevere nel primo pomeriggio di oggi, 3 giugno. Raffiche di vento forte, grandine e pioggia si sono abbattute su tutto il territorio comunale tifernate, creando disagi e provocando allagamenti e caduta di alberi.Particolarmente colpita la zona sud dove, attorno alle 15.30. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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