Bomba d’acqua a Milano | grandine diluvio e raffiche di vento

A Milano si è verificata una forte ondata di maltempo giovedì 28 maggio, con raffiche di vento che hanno interessato la città dopo le 19. La perturbazione ha portato anche grandine, pioggia intensa e tuoni, mentre il cielo si è velocemente scurito dopo giorni di caldo estremo. Non sono stati segnalati danni significativi o emergenze legate all'evento. La situazione meteorologica si è poi stabilizzata nel corso della serata.

(Adnkronos) – Violenta ondata di maltempo su Milano, dopo giorni di caldo record. Passate da poco le 19 di oggi giovedì 28 maggio, forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite da lampi e tuoni. Poi grandine e forte pioggia, che trasforma le strade in fiumi. Il centro monitoraggio rischi naturali della Regione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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