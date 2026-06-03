A Roma, una forte bomba d'acqua ha provocato la caduta di numerosi alberi e rami sulle strade e sulla tangenziale, causando disagi al traffico. Molti mezzi sono stati costretti a fermarsi o rallentare a causa dei tronchi e delle chiome cadute. La situazione ha complicato il rientro al lavoro e a scuola dopo il ponte del 2 giugno, con strade bloccate e interventi di emergenza in corso.

Alberi e rami cadono come birilli a Roma, trasformando il rientro al lavoro e a scuola dopo il ponte del 2 giugno in una vera e propria odissea per migliaia di romani. Dalle prime ore del mattino di mercoledì 3 giugno, intorno alle 7, tuoni, lampi e un cielo plumbeo hanno accompagnato l'arrivo di una bomba d'acqua che ha provocato allagamenti, caduta di alberi e pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, in particolare nel quadrante nord-occidentale della città. Le criticità maggiori si sono registrate lungo alcune delle principali arterie stradali della Capitale, dove numerosi automobilisti sono rimasti intrappolati in code interminabili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Roma, solito caos: pioggia di alberi sulle strade e in tangenziale per la bomba d'acqua

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