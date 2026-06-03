Bolzano terrore al Waltherpark | bambina salvata da un armadietto

Notizia in breve

Una bambina è rimasta intrappolata in un armadietto automatico al Waltherpark di Bolzano. La polizia è riuscita ad aprire il meccanismo bloccato, ma non sono stati forniti dettagli su come siano riusciti a sbloccarlo. Non è stato ancora chiarito cosa abbia causato l’intrappolamento della bambina. La giovane è stata estratta dall’armadietto e soccorsa, senza riportare gravi ferite.