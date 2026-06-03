Bolzano terrore al Waltherpark | bambina salvata da un armadietto
Una bambina è rimasta intrappolata in un armadietto automatico al Waltherpark di Bolzano. La polizia è riuscita ad aprire il meccanismo bloccato, ma non sono stati forniti dettagli su come siano riusciti a sbloccarlo. Non è stato ancora chiarito cosa abbia causato l’intrappolamento della bambina. La giovane è stata estratta dall’armadietto e soccorsa, senza riportare gravi ferite.
Come è riuscita la polizia ad aprire il meccanismo bloccato? Cosa ha causato l'intrappolamento della bambina nell'armadietto automatico? Chi doveva vigilare sulla sicurezza di questi spazi tecnologici condivisi? Quali rischi comportano questi servizi automatici per i bambini??? In Breve L'incidente è avvenuto il pomeriggio di 2 giugno al Waltherpark di Bolzano. La Polizia ha allontanato i numerosi curiosi radunati attorno all'area del centro commerciale. La b . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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