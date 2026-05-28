Bolzano 90 candidati al WaltherPark | nuovi incontri per il lavoro

A Bolzano, 90 candidati partecipano a incontri di selezione al WaltherPark. Durante le sessioni, vengono poste domande su come i candidati intendano convertire i colloqui in contratti di lavoro. I centri di mediazione utilizzano nuove tecnologie per facilitare le assunzioni, tra cui strumenti digitali e piattaforme online. Non sono stati comunicati dettagli sulle modalità di selezione o sui settori coinvolti.

? Domande chiave Come riusciranno i 90 candidati a trasformare i colloqui in contratti?. Quali nuove tecnologie useranno i centri di mediazione per le assunzioni?. Chi saranno i nuovi mediatori selezionati con il prossimo concorso autunnale?. Perché il settore della ristorazione bolzanese ha bisogno di nuovi addetti?.? In Breve 90 candidati selezionati dai centri di Bolzano Piani e Gries-San Quirino. Coordinatrici Ivonne Miotti e Brigitte Kelderer gestiscono l'alto volume di utenti. Il WaltherPark impiega 576 persone tra commercio e ristorazione. Nuovo software e concorso per mediatori previsti in autunno. Novanta candidati selezionati dai Centri di mediazione lavoro di Bolzano Piani e Gries-San Quirino partecipano oggi al Job Day presso il WaltherPark per sostenere i primi colloqui conoscitivi con le imprese locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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