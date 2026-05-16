Nella mattinata di oggi, la Polizia ha effettuato un intervento presso un centro commerciale nella zona di Bolzano, arrestando due persone coinvolte in un tentativo di furto. Durante l'operazione sono state sequestrate diverse apparecchiature utilizzate per bypassare i sistemi di sicurezza e sono stati trovati oggetti riconducibili a precedenti episodi di reato. In un’altra zona della città, sono stati individuati e fermati soggetti collegati a un’attività di riciclaggio di un ciclomotore smontato, rinvenuto in un deposito della zona industriale.

? Punti chiave Come hanno fatto i ladri a neutralizzare i sistemi antitaccheggio?. Chi ha permesso il riciclaggio del ciclomotore smontato nella zona industriale?. Cosa è stato trovato insieme alla merce rubata al Waltherpark?. Perché la polizia ha identificato ben 150 persone durante il blitz?.? In Breve Operazione ha portato all'identificazione di 150 persone e controllo di 10 veicoli.. In zona industriale sequestrato ciclomotore riassemblato con pezzi di un mezzo rubato.. Denunciato uomo di 60 anni per ricettazione dopo ritrovamento mezzo smontato.. Sanzionati due stranieri in piazza Parrocchia per violazione norme convivenza civile.. La... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, blitz della Polizia: presi due ladri al Waltherpark

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Bolzano, il video dell'incidente: l'auto della polizia locale insegue un motorino ma si schianta ...

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