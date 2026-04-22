Il Bologna ha proseguito gli allenamenti al centro tecnico di Casteldebole in vista della partita di sabato 25 aprile contro la Roma. Quattro titolari sono ancora indisponibili e non hanno partecipato alle sedute di preparazione. La squadra si sta preparando senza alcuni giocatori chiave, mentre la Roma si avvicina all’incontro con alcuni elementi a disposizione. La partita si avrà tra pochi giorni e le condizioni dei bolognesi restano monitorate.

Il Bologna ha intensificato la preparazione presso il centro tecnico di Casteldebole in vista della sfida di sabato 25 aprile contro la Roma. La squadra di Vincenzo Italiano, attesa dal calcio d’inizio alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall’Ara, ha svolto una sessione mattutina focalizzata su esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella a campo ridotto. La seduta ha però confermato una situazione critica sul fronte infermeria, con quattro potenziali titolari ancora lontani dal rientro in gruppo. Il quadro degli indisponibili resta complesso:?ukasz Skorupski, Nicolò Casale e Thijs Dallinga hanno proseguito con il programma di allenamento differenziato, non prendendo parte alle manovre tattiche collettive.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna-Roma: emergenza Italiano. Quattro titolari ancora ai box a Casteldebole

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