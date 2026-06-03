Bologna nuovi regolamenti | banche e catene sotto accusa per il decoro

A Bologna sono stati approvati nuovi regolamenti riguardanti il decoro urbano. Le banche e le catene commerciali che imbrattano i muri della città rischiano sanzioni amministrative. Per i proprietari di cani ci sono nuove disposizioni che modificano le modalità di gestione degli spazi pubblici e delle aree dedicate. Le norme prevedono multe e controlli più stringenti per chi viola le regole di rispetto del decoro e della convivenza civile.

Quali sanzioni attendono chi imbratta i muri della città?. Come cambieranno le regole per i proprietari di cani?. Chi dovrà pagare per la pulizia dei grandi edifici abbandonati?. Cosa cambierà per l'esposizione della merce nei negozi bolognesi?.? In Breve Regolamento aggiornato rispetto alle norme del 2011 e del 2018. Sanzioni più dure e sequestro materiali per vandali colti in flagranza. Nuove linee guida per esposizione merci e vetrine nei negozi. Obbligo acqua per urina cani e gioco bambini in piazza Lucio Dalla. Nuove regole per il decoro urbano a Bologna: l’amministrazione punta su responsabilità e collaborazione. L’assessora Madrid ha delineato le nuove direttrici del Regolamento di polizia urbana che Palazzo d’Accursio presenterà in Consiglio comunale per modernizzare la gestione della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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