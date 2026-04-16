Bologna sospetto complotto | il Garante privacy sotto accusa

A Bologna si discute di un possibile complotto che coinvolge il Garante per la privacy, in seguito alle ricostruzioni sul rapporto tra un ex consigliere comunale e l'ente. Le indagini si concentrano su come siano state gestite le comunicazioni e le decisioni prese in passato. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla trasparenza delle autorità di controllo e sulla loro autonomia. La situazione resta sotto osservazione, con approfondimenti in corso.

Il dibattito a Bologna si è improvvisamente spostato sulla gestione delle autorità indipendenti dopo le ricostruzioni emerse riguardo al rapporto tra l’ex consigliere comunale Cavedagna e il Garante per la privacy. Al centro della polemica, sollevata dal capogruppo di Coalizione civica Begaj, vi sono le ipotesi di un supporto interno all’Autorità per facilitare alcuni esposti presentati contro l’amministrazione bolognese, con particolare riferimento alle procedure di esproprio legate ai cantieri del tram nel 2023. L’indipendenza delle Autorità sotto la lente dell’opposizione. Le dinamiche che hanno coinvolto Stefano Cavedagna mettono in discussione l’imparzialità degli strumenti istituzionali utilizzati nella dialettica politica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, sospetto complotto: il Garante privacy sotto accusa Notizie correlate Garante privacy, Stanzione: “Noi indipendenti, niente dimissioni”. Ranucci: “Se nessuno gli chiede di andarsene è perché il Garante è garantito…”Nonostante le nuove inchieste (penali) della procura di Roma e quelle (giornalistiche) di Report (l’ultima domenica scorsa), i tre membri superstiti... Mercedes ancora sotto accusa in F1, trucco sospetto sull’ala anteriore: Ferrari chiede chiarimentiNuova polemica in Formula 1 sulla Mercedes W17: Ferrari ha chiesto chiarimenti alla FIA sull'ala anteriore e sul presunto meccanismo di chiusura a...