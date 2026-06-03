Bologna e pianura | fabbisogno idrico in aumento del 40% per l’estate

Il fabbisogno idrico in pianura e a Bologna è aumentato del 40% per l’estate. La scarsità di piogge invernali ridurrà la resilienza delle colture e aumenterà le difficoltà per i consorzi più esposti al deficit idrico. La domanda di acqua per l’irrigazione crescerà considerevolmente, con alcuni consorzi che subiranno un impatto maggiore rispetto ad altri. La riduzione delle precipitazioni influenzerà la disponibilità di risorse idriche destinate all’agricoltura.

Quali consorzi subiranno l'impatto maggiore del deficit idrico? Come influirà la scarsità delle piogge invernali sulla resilienza delle colture? Dove la domanda di irrigazione rimarrà invece sotto la soglia critica? Perché la falda ipodermica non garantisce riserve sufficienti per l'estate??? In Breve Domanda irrigua regionale in aumento del 25% rispetto alla norma stagionale. Consorzi Romagna, Renana e Ferrara registrano picchi di fabbisogno oltre il 40%. Piacenza, Pa . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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