Aumento del traffico per i ponti e l' estate | Anas in azione per agevolare i flussi nel salernitano

Con l’arrivo delle stagioni più calde, le autorità stanno lavorando per gestire l’aumento del traffico nei punti di maggiore attraversamento. In particolare, sono in corso interventi mirati per migliorare la circolazione in alcune arterie strategiche della zona. Queste misure sono state adottate per rendere più fluido il passaggio dei veicoli durante i mesi di maggiore affluenza, soprattutto in prossimità dei ponti e nelle aree più interessate dai flussi stagionali.

In prossimità dei ponti di primavera ed in vista del periodo estivo, Anas è impegnata nel potenziamento di misure volte ad agevolare la circolazione stradale, in particolare in corrispondenza delle arterie interessate dai maggiori flussi di traffico. Tra queste, quelle dell’area cilentana, tra le.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Frana sotto il cimitero a Bagnara Calabra: traffico deviato, personale Anas in azione Forte nevicata e disagi sulla E45, Anas: "Mezzi spazzaneve in azione, traffico garantito in maniera rallentata"“Prosegue senza sosta da ieri l’impegno di Anas, anche in orario notturno, lungo la strada statale 3 bis Tiberina (E45) dove continuano le azioni dei... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Osservatorio del traffico Anas: marzo 2026, traffico in crescita su tutta la rete; Calolzio, Ss 639: Fragomeli chiede interventi urgenti in vista dell’aumento del traffico per la chiusra del ponte di Brivio; Trasporto aereo, in Cina in aumento il traffico passeggeri; Rapporto Libera, nel 2025 casi criminalità nei porti in aumento del 14%. Aeroporti, passeggeri in aumento del 5%Lo scorso anno sono stati oltre 229 milioni i passeggeri negli aeroporti italiani, con una crescita del 5% rispetto al 2024. A certificarlo è l’Enac, l’Ente nazionale aviazione civile, nel suo ... ilmessaggero.it Protesta dei tassisti il 25 aprile: a piedi contro traffico insostenibile e aumento del carburanteLa mobilitazione dalle 11 alle 13 in piazza dei Martiri. I rappresentanti di categoria: difficoltà su cui sono già stati informati da tempo sia l'assessorato alla Mobilità che quello alla Legalità ... msn.com In vista della stagione estiva, Anas prevede anche il rafforzamento del presidio di personale su strada. Una misura operativa per garantire interventi rapidi e mantenere standard di percorribilità adeguati all’aumento del traffico. - facebook.com facebook Preservativi sempre più cari: azienda leader Karex annuncia l’aumento del 30% per la guerra in Iran x.com