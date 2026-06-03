Una forte tempesta ha colpito Bologna e Ferrara, causando oltre 400 interventi di soccorso. Le squadre di emergenza sono intervenute per rimuovere alberi caduti e riparare tetti danneggiati. Molti interventi si sono concentrati nei comuni della pianura, dove i danni sono stati più severi. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per gestire tutte le richieste di aiuto arrivate in poche ore.

Quali comuni della pianura hanno subito i danni più gravi? Come hanno reagito i soccorsi ai 400 interventi simultanei? Perché la caduta degli alberi ha bloccato le strade locali? Dove si concentrano i rischi per le prossime ore??? In Breve 70 interventi registrati dai Vigili del Fuoco nella provincia di Ferrara. 65 operazioni di soccorso effettuate nel territorio della provincia di Modena. Comuni colpiti tra cui San Pietro in Casale, Altedo, Molinella e Crevalcore. Interventi co . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Bologna e Ferrara sotto la tempesta: 400 soccorsi per tetti e alberi

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