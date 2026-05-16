Irpinia sotto la tempesta | notte di soccorsi tra alberi e blackout

Nella notte, l’Irpinia ha affrontato una forte tempesta che ha causato numerosi interventi di soccorso. Alberi abbattuti hanno isolato alcuni comuni, rendendo difficile il passaggio tra diverse zone. In contrada Patierno, i tecnici hanno lavorato per ripristinare l’energia elettrica dopo il blackout che si è verificato a causa dei danni provocati dalla pioggia intensa e dal vento forte. Diversi mezzi sono stati impiegati per rimuovere i rami caduti e garantire la riattivazione delle utenze.

? Domande chiave Quali comuni sono rimasti isolati dai rami caduti durante la notte?. Come hanno gestito i tecnici il blackout in contrada Patierno?. Perché la zona della stazione di Ariano Irpino è diventata pericolosa?. Chi ha coordinato i soccorsi tra Grottaminarda e il capoluogo?.? In Breve Interventi notturni tra 15 e 16 maggio in comuni come Bonito e Pratola Serra.. Albero caduto in contrada Patierno ad Ariano Irpino ha tranciato cavi Enel.. Squadre di Grottaminarda, polizia municipale e tecnici Enel hanno coordinato i soccorsi.. Rischio isolamento stradale gestito dai vigili del fuoco nei comuni di Santo Stefano del Sole.. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno lavorato ininterrottamente durante la notte tra il 15 e il 16 maggio per gestire decine di interventi di soccorso tecnico urgente in provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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