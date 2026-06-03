A Ozzano è stato avviato un corso gratuito di quattro incontri rivolto ai proprietari di gatti, organizzato da esperti del settore. Il percorso mira a fornire informazioni sulla cura e il comportamento dei felini domestici. I partecipanti potranno approfondire aspetti pratici e teorici relativi alla gestione quotidiana dei gatti. L'iniziativa si rivolge a chi desidera migliorare la conoscenza e la relazione con il proprio animale domestico.

Dopo le iniziative rivolte ai proprietari di cani, anche i gatti diventano protagonisti di un progetto formativo pensato per migliorare il rapporto tra animali e famiglie. A Ozzano dell'Emilia, nel Bolognese, nasce il primo "patentino per proprietari di gatti" promosso a livello comunale in Emilia Romagna, un percorso gratuito che punta a diffondere conoscenze e buone pratiche per una convivenza più consapevole con i felini domestici., L'iniziativa è stata organizzata dal Comune in collaborazione con numerose realtà del territorio e del mondo accademico e veterinario. Il programma prevede quattro appuntamenti, in calendario tra giugno e l'inizio di luglio, durante i quali i partecipanti potranno confrontarsi con professionisti esperti del comportamento e della salute dei gatti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Bologna, arriva il "patentino per i proprietari di gatti": un corso gratuito per imparare a conoscere i felini domestici

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