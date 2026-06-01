Ozzano | corso per il patentino per proprietari di gatti e benessere
A Ozzano è stato avviato un corso per il patentino destinato ai proprietari di gatti. Il percorso mira a fornire nozioni su come ottenere il patentino e riconoscere i segnali di stress nei felini domestici. Durante il corso, vengono affrontate domande su come gestire al meglio le esigenze dei gatti e ridurre possibili fonti di disagio. L’obiettivo è migliorare il benessere degli animali attraverso formazione specifica per i proprietari.
? Domande chiave Come si ottiene il patentino per proprietari di gatti a Ozzano?. Quali segnali del gatto ignoriamo che causano stress in casa?. Chi guiderà gli incontri gratuiti per il benessere felino?. Perché gestire l'aggressività e il trasporto cambia la convivenza domestica?.? In Breve Incontri gratuiti il 10, 17, 24 giugno e 1 luglio 2026 a Ozzano. Esperti Giulia Bompadre e Daniele Zambelli guidano il percorso formativo. Programma include gestione stress, comunicazione, sterilizzazione e arricchimento ambientale. Iniziativa ispirata al precedente modello di patentino per cani con alta adesione. Un nuovo modo di prendersi cura dei gatti: a Ozzano nell’Emilia parte il corso per il patentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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