A Ozzano dell’Emilia prende il via il primo corso in Emilia Romagna rivolto ai proprietari di gatti che vivono in casa. Il percorso formativo, che comprende un patentino, mira a fornire informazioni pratiche sulla cura e il benessere dei felini domestici. La prima edizione del corso inizierà il 1 giugno 2026 e si rivolge a chi desidera approfondire le proprie conoscenze sulla gestione e l’attenzione ai gatti indoor.

Bologna, 1 giugno 2026 – Parte a Ozzano dell’Emilia la prima edizione del percorso formativo dedicato ai proprietari di gatti indoor (che vivono in casa): il primo in Emilia Romagna. Un ciclo di incontri al termine del quale i partecipanti otterranno un ‘patentino’. Il progetto realizzato assieme ad esperti e studiosi. Si tratta di un progetto realizzato insieme a ProLoco Ozzano, Alma Mater Studiorum – Dimevet, Regione Emilia-Romagna, Ausl di Bologna e Ordine dei veterinari della provincia di Bologna, pensato p er approfondire il benessere, i bisogni comportamentali e la corretta convivenza con il gatto domestico in continuità con esperienze già avviate in altre città italiane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva un corso (con patentino) per i proprietari dei gatti

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