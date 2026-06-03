Bologna | 500.000 euro per la ricerca sul motoneurone

Come cambierà la terapia per i pazienti grazie alla stimolazione magnetica?. Quali nuove attrezzature acquisterà l'Istituto con questo lascito privato?. Perché l'integrazione tra esercizio e neuromodulazione è la chiave clinica?. Chi coordinerà lo studio triennale presso l'ospedale Bellaria?.? In Breve Studio triennale presso l'Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche all'ospedale Bellaria. Responsabilità scientifica affidata al professor Raffaele Lodi per l'integrazione neuromodulazione ed esercizio. Daniele Ravaglia e Anna Maria Petrini sottolineano l'impatto sociale del lascito privato. Fondi destinati all'acquisto di nuove attrezzature e validazione pratica di protocolli clinici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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