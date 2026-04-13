Walk of Life per Telethon raccolti a Napoli 87.000 euro per la ricerca

A Napoli si è conclusa con successo la tredicesima edizione della Walk of Life 2026, che ha visto più di 4.500 persone partecipare alla camminata benefica. Durante l’evento sono stati raccolti circa 87.000 euro destinati alla Fondazione Telethon, con l’obiettivo di sostenere progetti di ricerca scientifica. La manifestazione si è svolta nel centro cittadino, coinvolgendo cittadini di diverse età e sensibilizzando sull’importanza della ricerca sulle malattie genetiche.

Successo a Napoli per la XIII edizione della Walk of Life 2026: oltre 4.500 partecipanti e 87.000 euro raccolti per Fondazione Telethon a sostegno della ricerca. Festa della solidarietà a Rotonda Diaz sul lungomare di Napoli per la XIII edizione della manifestazione podistica. Iscritte più di 4500 persone. Primi sul podio Abdelmajid Benrkia e Francesca Palomba. Ad oggi la Walk of Life ha permesso di raccogliere oltre 600.000 + euro a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare Una vera e propria festa della solidarietà. Una giornata di quelle da ricordare trascorsa tra supereroi, ricercatori, volontari, destinatari delle cure mediche.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Walk of Life per Telethon, raccolti a Napoli 87.000 euro per la ricerca Napoli corre per la ricerca: torna la Walk of Life di TelethonDomenica 12 aprile torna a Napoli la Walk of Life, l’iniziativa di sport e solidarietà organizzata da Fondazione Telethon per sostenere la ricerca... Fondazione Telethon, torna a Napoli la Walk of Life a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rareTorna a Napoli la "Walk of Life", iniziativa di sport e solidarietà organizzata da Fondazione Telethon a sostegno della ricerca scientifica sulle...