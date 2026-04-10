La Regione Puglia punta sulle Pro Loco | stanziate 500.000 euro

Nella riunione della Giunta regionale del 9 aprile, è stato deciso di destinare 500.000 euro ai contributi per le Pro Loco. La somma riguarda l’esercizio finanziario del 2026 e rappresenta una variazione rispetto alle risorse precedenti. La decisione si inserisce nell’ambito del sostegno alle associazioni che promuovono il territorio e le attività turistiche locali. Le Pro Loco continueranno a ricevere finanziamenti per le iniziative di valorizzazione e promozione delle comunità.

PLa Regione Puglia ha deliberato, nel corso della Giunta regionale del 9 aprile, la rideterminazione dell’ammontare complessivo dei contributi destinati alle Associazioni Turistiche Pro Loco per l’esercizio finanziario 2026, fissandolo in 500.000 euro nell’ambito del settore Turismo e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it La Regione rassicura le Pro Loco: «Vanno tutelate, promuoveremo revisioni al provvedimento»L'Assessore Paolo Roma ha annunciato che la Regione si farà portavoce presso il Governo, insieme ad altre amministrazioni regionali, per richiedere... Stromboli protagonista al BIT 2026: Pro Loco Amo Stromboli punta su turismo integrato e strategie digitali per le Eolie.La Pro Loco Amo Stromboli ha rafforzato la sua presenza nel panorama turistico italiano partecipando alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di... Temi più discussi: Centri Servizi Famiglie, al via l’avviso per nuovi hub di innovazione sociale; La giornata regionale della costa, tra veleggiate e fari aperti; Vinitaly 2026, la Puglia si presenta con 103 cantine e punta sull’export. Foto e video; La Puglia approva il piano sangue 2026: più plasma, cure rigenerative e prenotazioni via app per i donatori. Beni confiscati, la Regione Puglia presenta 13 progetti di riuso sociale: conferenza in Sala Di JesoLa Regione Puglia presenta i 13 progetti finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico Puglia Beni Comuni, dedicato al riutilizzo sociale dei beni ... immediato.net PUGLIA ACQUACOLTURA La Puglia punta sull’acquacoltura sostenibile: bando da 6,7 milioni di euroLa Regione Puglia rafforza il proprio impegno per l’ acquacoltura sostenibile, promuovendo uno sviluppo che coniughi crescita economica, tutela ambientale e innovazione. Nell’ambito del Programma Nazi ... statoquotidiano.it C’è stato spazio anche per una nota di sarcasmo, alla manifestazione di Coldiretti di questa mattina, a Bari. E non da un pulpito qualsiasi, ma da quello di Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia. Il bersaglio Un altro presidente, ma quello degli Stati - facebook.com facebook