Bologna 2027 | Bignami punta su un civico per sfidare Lepore
A Bologna, nel 2027, un candidato civico ha annunciato di voler sfidare il sindaco uscente, sostenendo di rappresentare un'alternativa al suo operato. Si tratta di un candidato che si presenta con una lista propria e senza legami ufficiali con i partiti tradizionali. Al momento non sono stati comunicati dettagli sui programmi, ma si sa che il centrodestra sta cercando di attrarre il voto di chi è insoddisfatto della gestione attuale.
Chi sono i candidati civici in corsa per sfidare Lepore?. Come potrà il centrodestra intercettare il malcontento dei cittadini bolognesi?. Perché alcuni gruppi di sinistra hanno deciso di rompere con la giunta?. Quali nomi emergeranno dal tavolo di dialogo proposto da Bignami?.? In Breve Possibili candidati includono Lorenzo Pellegatti, Elena Ugolini e Alberto Zanni.. Giovanni Favia guida il polo Uniti per Bologna con Alberto Forchielli.. I Socialisti in Movimento sostengono Alberto Zanni contro la giunta Lepore.. Andrea De Pasquale coordina 24 cittadini nel gruppo Prospettiva Comune.. Galeazzo Bignami punta su una figura civica per sfidare Matteo Lepore alle amministrative 2027. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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