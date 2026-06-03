Bologna 2027 | Bignami punta su un civico per sfidare Lepore

Notizia in breve

A Bologna, nel 2027, un candidato civico ha annunciato di voler sfidare il sindaco uscente, sostenendo di rappresentare un'alternativa al suo operato. Si tratta di un candidato che si presenta con una lista propria e senza legami ufficiali con i partiti tradizionali. Al momento non sono stati comunicati dettagli sui programmi, ma si sa che il centrodestra sta cercando di attrarre il voto di chi è insoddisfatto della gestione attuale.