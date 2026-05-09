A Milano nel 2027, il partito di centrodestra ha scelto di sostenere un ex ministro come possibile candidato, puntando su un profilo che si distingue per la sua esperienza politica. La scelta ha suscitato discussioni tra gli alleati, in particolare tra i leader della Lega e di Fratelli d’Italia, che devono trovare un modo per unire le proprie posizioni. Resta da capire come si svilupperà la collaborazione tra le diverse anime della coalizione in vista delle prossime sfide elettorali.

? Punti chiave Chi sono i profili civili che Salvini e Tajani preferiscono a Lupi?. Come potrà la coalizione conciliare la linea di Meloni con quella di Lega?. Perché la scelta del candidato deve avvenire entro i prossimi mesi?. Quali ostacoli politici impediscono la candidatura di Spada a Palazzo Marino?.? In Breve Lega e Forza Italia propongono Spada o Civita contro la linea di La Russa. Scadenza per la scelta del candidato fissata tra luglio e settembre 2027. Centrodestra mira a superare il dominio del centrosinistra durato oltre dieci anni. Spada e Civita sono le alternative civili proposte da Salvini e Tajani. A margine dell’incontro di...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano 2027: FdI punta su Lupi per sfidare il centrosinistra

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Centrodestra Milano: scontro Salvini-Lupi su candidato sindaco 2027Il centrodestra milanese si prepara a scegliere il candidato sindaco per le elezioni del 2027, ma le divisioni interne emergono già ora.

Giro 2026: Cassani punta su Pellizzari per sfidare Vingegaard? Cosa scoprirai Come potrà Pellizzari reggere la pressione del Blockhaus fin dai primi giorni? Quali fattori tecnici permetteranno all'azzurro di...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Sondaggi politici, Fratelli d’Italia recupera: la Lega crolla, Vannacci prende il 3,5%; Totonomi candidato sindaco Milano: spunta Alessandro Spada | L'ex Assolombarda in corsa con Lupi e Civita.

Totonomi candidato sindaco Milano: spunta Alessandro Spada | L’ex Assolombarda in corsa con Lupi e CivitaCandidati Centrodestra verso Elezioni Comunali Milano 2027: Salvini conferma endorsement su Alessandro Spada (ex Assolombarda). Gli scenari ... ilsussidiario.net

Milano 2027, a Direzione Nord il primo vero confronto tra i possibili candidati sindacoLunedì 11 maggio Scavuzzo, Majorino, La Lumia e Civita si confrontano sul futuro di Milano. In mattinata protagonista anche Maurizio Lupi ... affaritaliani.it

Milano, a Palazzo Mezzanotte il 'Metodo Merenda Business Award' x.com

Il vostro programma per Milano per i prossimi anni reddit