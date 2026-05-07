Il Giro 2026 si avvicina, e il team italiano ha scelto Pellizzari come possibile antagonista di Vingegaard. La squadra si sta concentrando su come l’atleta potrà affrontare la lunga salita del Blockhaus fin dai primi giorni di corsa. Sono stati analizzati i fattori tecnici che potrebbero permettergli di competere con il danese, considerando le sue capacità in salita e la sua tenuta durante le tappe più impegnative.

? Cosa scoprirai Come potrà Pellizzari reggere la pressione del Blockhaus fin dai primi giorni?. Quali fattori tecnici permetteranno all'azzurro di scardinare il dominio di Vingegaard?. Perché la terza settimana sarà decisiva per la resistenza di Pellizzari?. Cosa deve cambiare nel corridore italiano per passare da gregario a leader?.? In Breve Partenza prevista per venerdì 8 maggio con salita del Blockhaus nei primi giorni.. Cassani ha disputato dodici edizioni del Giro e guidato la nazionale per sette anni.. Pellizzari punta al podio dopo il sesto posto e il successo al Tour of the Alps.. La terza settimana del percorso metterà alla prova la resistenza dei corridori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro 2026: Cassani punta su Pellizzari per sfidare Vingegaard

Notizie correlate

Giro d’Italia: Fidanza punta su Pellizzari e vede Vingegaard favorito? Cosa scoprirai Chi può davvero fermare Vingegaard nelle tappe più dure del Giro? Come può Giulio Pellizzari evitare la pressione psicologica dei...

Davide Cassani: “Non vedo chi possa battere Vingegaard al Giro. Pellizzari a 22 anni è da podio”Fanpage ha sentito Davide Cassani con cui abbiamo analizzato questa prima parte di stagione dedicata alle Classiche e in vista dell'imminente Giro...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Davide Cassani commenterà il Giro d’Italia 2026! E non sarà solo… La squadra allargata della RAI; Giro d’Italia 2026 in TV, orari e programmi del palinsesto completo RAI; Voci, racconti e tecnica: il Giro d’Italia 2026 accende la sfida Rai-Eurosport; Giro d’Italia 2026 sulla Rai: telecronisti e programmi giornalieri.

Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti ufficiali, definite tutte le squadre. Venerdì 8 maggio si parteL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it

Giro d’Italia 2026: il palinsesto tv/streaming previsto giornalmente da RAI ed Eurosport. C’è il Processo alla TappaIl Giro d'Italia 2026 godrà di una copertura televisiva capillare e totale: da venerdì 8 maggio a domenica 31 maggio, per tutte le 21 tappe in programma, ... oasport.it

Radio1 Rai. . #GirodItalia Radio1 e Radio1 Sport dedicheranno un palinsesto speciale con tante novità alla Corsa Rosa, al via dall'8 maggio, fino al 31. La 109ª edizione, per Filippo #Ganna significa vincere a cronometro, ma non solo. L'intervista dell'inviat - facebook.com facebook

Giro d'Italia 2026: percorso e favoriti | Fantacycling x.com