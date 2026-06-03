Un meteorite da circa 230 tonnellate di TNT si è incendiato nel cielo del New England, esplodendo a circa 50 chilometri di altitudine. Un satellite progettato per rilevare fulmini ha identificato l'evento, registrando l'esplosione. Dopo l'esplosione, non sono stati ancora localizzati i frammenti, che potrebbero essere dispersi in un'area vasta. La collisione ha prodotto un'onda d'urto percepita nella regione, senza segnalazioni di danni o feriti. Le autorità stanno monitorando la zona per eventuali ritrovamenti.

Come ha fatto un satellite per fulmini a identificare il bolide?. Dove sono finiti i frammenti dopo l'esplosione a 50 km?. Perché la frequenza di questi impatti è aumentata del 30%?. Cosa distingue tecnicamente una meteora da un meteorite?.? In Breve L'oggetto da 5,6 tonnellate è esploso a 50 km di quota tra Massachusetts e New Hampshire.. Il satellite GOES-19 e il Geostationary Lightning Mapper hanno monitorato l'evento vicino al Massachusetts.. La frammentazione ha causato la caduta di detriti nell'area della Baia di Cape Cod.. La frequenza degli eventi spaziali è aumentata del 10% fino al 30% nelle ultime settimane.. Un meteorite da 1,5 metri esplode sopra il New England: l’energia rilasciata equivale a 230 tonnellate di TNT. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolide nel New England: esplode un meteorite da 230 tonnellate di TNT

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A loud boom was heard and felt by many across New England Saturday

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