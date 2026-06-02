Un colosso da 230 tonnellate sulla A4 | autostrada chiusa per il varo

Notizia in breve

Una campata lunga 59 metri, larga circa 12 metri e pesante 230 tonnellate, sarà trasportata, sollevata e installata sopra l’autostrada A4 durante una notte. La chiusura temporanea della carreggiata è prevista per consentire le operazioni di varo. Il traffico sarà deviato durante le ore di lavoro, che si svolgeranno senza interruzioni diurne. L’intervento riguarda il posizionamento di una struttura di grandi dimensioni, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulla natura del progetto.