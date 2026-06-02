Un colosso da 230 tonnellate sulla A4 | autostrada chiusa per il varo
Una campata lunga 59 metri, larga circa 12 metri e pesante 230 tonnellate, sarà trasportata, sollevata e installata sopra l’autostrada A4 durante una notte. La chiusura temporanea della carreggiata è prevista per consentire le operazioni di varo. Il traffico sarà deviato durante le ore di lavoro, che si svolgeranno senza interruzioni diurne. L’intervento riguarda il posizionamento di una struttura di grandi dimensioni, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulla natura del progetto.
Una campata lunga 59 metri, larga quasi 12 e pesante 230 tonnellate sarà trasportata, sollevata e posizionata sopra la A4 in una sola notte. È l’operazione più imponente tra quelle programmate da Autostrade Alto Adriatico nel corso della settimana lungo la Venezia-Trieste, dove sono previsti due. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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