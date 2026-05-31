Il boato nel cielo degli Stati Uniti | il bolide che esplode è pari a 300 tonnellate di tritolo
Un bolide è esploso in alcune zone degli Stati Uniti, generando un forte boato. L'esplosione è stata avvertita da numerosi cittadini e si stima che abbia liberato energia equivalente a circa 300 tonnellate di tritolo. Il fenomeno è avvenuto mentre il corpo celeste attraversava l'atmosfera, causando un'improvvisa detonazione visibile e udibile. Non sono stati segnalati danni materiali o feriti.
Un bolide ha attraversato il cielo di alcune zone degli Stati Uniti, l'impatto con l'atmosfera ha provocato un'esplosione avvertita da molti cittadini. La potenza è stata equiparata allo scoppio simultaneo di 300 tonnellate di tritolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Meteorito EXPLOTA en el Cielo y provoca un FUERTE ESTRUENDO en Ohio y Pensilvania EE.UU. hoy 2026
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