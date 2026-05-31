Il boato nel cielo degli Stati Uniti | il bolide che esplode è pari a 300 tonnellate di tritolo

Notizia in breve

Un bolide è esploso in alcune zone degli Stati Uniti, generando un forte boato. L'esplosione è stata avvertita da numerosi cittadini e si stima che abbia liberato energia equivalente a circa 300 tonnellate di tritolo. Il fenomeno è avvenuto mentre il corpo celeste attraversava l'atmosfera, causando un'improvvisa detonazione visibile e udibile. Non sono stati segnalati danni materiali o feriti.