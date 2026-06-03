Body mist e acque profumate per l' estate 2026

Le body mist e le acque profumate per l'estate 2026 sono leggere e fresche, pensate per essere impalpabili e rispettose di pelle e capelli.

Ed è qui che entrano in gioco le hair e body mist, da non confondere con le storiche acque profumate: le mist di oggi hanno note profonde, spesso gourmand, e una persistenza quasi equiparabile ai classici eau de parfum ed eau de toilette. Facile allora chiedersi quale sia la differenza tra un classico profumo e una body mist, visto che a livello di persistenza, oggi, sono molto simili. La risposta è nelle concentrazioni: nelle mist odierne, infatti, oli essenziali e alcool sono presenti in percentuali minori. Questo significa che tendono a seccare meno sia la pelle che i capelli, oltre a risultare più leggeri, ma spesso le formule sono anche arricchite con ingredienti idratanti, sia per la chioma che per la cute. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Nuove acque profumate Sol de Janeiro estate 2026

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