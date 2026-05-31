Arrivato il caldo, si preferiscono fragranze leggere e rinfrescanti. Le novità di stagione includono body mist, profumi travel e note tropicali, ideali per tutta l’estate. Le nuove collezioni puntano su fragranze più fresche e leggere, perfette per indossare sulla pelle durante le giornate calde. Le proposte sono pensate per chi cerca un profumo pratico, facile da portare con sé e adatto alle temperature elevate.

Il caldo è arrivato e c’è voglia di leggerezza. Sulla pelle soprattutto. Non parliamo solo di vestiti: è ora di cambiare profumo, lasciandosi ispirare dalle novità di stagione. Le fragranze estive si distinguono nei bouquet e nei formati: fiori freschi, frutti golosi, feeling tropicale e rinfrescanti note agrumate. Entrano in valigia, nella borsa del mare o nello zaino in formato travel friendly: come gel e stick. Non solo: il mondo dei profumi estivi punta su formule senza alcol, e brume leggere come acqua da vaporizzare su corpo e capelli. La guida completa a tutte le novità di stagione. Il profumo è un vezzo irrinunciabile prima di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Body mist, profumi travel e note tropicali: le fragranze più fresche da indossare per tutta l’estate

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Fresche, golosissime, easy e super contemporanee. Le body mist sono diventate una vera "ossessione" beauty. Da provare subitoCon l’arrivo del caldo, molte persone optano per metodi più leggeri di profumarsi, preferendo fragranze fresche e pratiche da usare quotidianamente.

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